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Клопп отримав орден від президента Німеччини

Олексій Мурзак — 1 жовтня, 18:50
Клопп отримав орден від президента Німеччини
Юрген Клопп
Getty Images

Колишній головний тренер Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп отримав орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Про це повідомив Bild.

Разом з тренером орден отримали ще 27 людей, які "зробили визначний внесок у цінності демократії".

Нагороди вручив Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

57-річний фахівець після завершення минулого сезону залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З "червоними" він виграв 8 трофеїв. В Німеччині він працював із Майнцом та Боруссією Дортмунд.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп може очолити національну команду Німеччини, якщо її вирішить залишити чинний тренер Юліан Нагельсманн.

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