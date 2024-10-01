Клопп отримав орден від президента Німеччини

Колишній головний тренер Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп отримав орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Про це повідомив Bild.

Разом з тренером орден отримали ще 27 людей, які "зробили визначний внесок у цінності демократії".

Нагороди вручив Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

57-річний фахівець після завершення минулого сезону залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З "червоними" він виграв 8 трофеїв. В Німеччині він працював із Майнцом та Боруссією Дортмунд.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп може очолити національну команду Німеччини, якщо її вирішить залишити чинний тренер Юліан Нагельсманн.