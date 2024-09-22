У збірній Німеччини оцінили можливість запрошення Клоппа

Директор збірної Німеччини Руді Феллер вважає що екстренер Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Юрген Клопп може очолити національну команду.

Цитує Феллер Sport1.de.

"Якщо Юліан Нагельсманн у якийсь момент вирішить, що він хотів би знову тренувати топклуб – тоді, звичайно, для Юргена Клоппа шлях відкритий. Якщо він справді захоче. Він тривалий час був за кордоном. Звісно, ​​я ціную його, у Клоппа неймовірна кар’єра.

Нагельсманн сам вирішить, чи хоче залишитися після чемпіонату світу. Незалежно від того, хто стане національним тренером після чемпіонату світу, у них буде добре функціонуюча команда" – сказав Феллер.