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У збірній Німеччини оцінили можливість запрошення Клоппа

Олександр Булава — 22 вересня, 20:26
У збірній Німеччини оцінили можливість запрошення Клоппа

Директор збірної Німеччини Руді Феллер вважає що екстренер Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Юрген Клопп може очолити національну команду.

Цитує Феллер Sport1.de.

"Якщо Юліан Нагельсманн у якийсь момент вирішить, що він хотів би знову тренувати топклуб – тоді, звичайно, для Юргена Клоппа шлях відкритий. Якщо він справді захоче. Він тривалий час був за кордоном. Звісно, ​​я ціную його, у Клоппа неймовірна кар’єра.

Нагельсманн сам вирішить, чи хоче залишитися після чемпіонату світу. Незалежно від того, хто стане національним тренером після чемпіонату світу, у них буде добре функціонуюча команда" – сказав Феллер.

Нагадаємо, після завершення минулого сезону Юрген залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. В Німеччині він працював із Майнцом та Боруссією Дортмунд.

Зазначимо, що у липні Клопп відхилив пропозицію збірної США.

Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн

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