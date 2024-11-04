Юрич хоче отримати шанс у Ромі до міжнародної перерви

Головний тренер Роми Іван Юрич хоче отримати останній шанс у римському клубі, провівши два матчі до міжнародної перерви, яка розпочнеться 11 листопада.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі майбутнє хорватського наставника невизначене. Попри бажання Юрича очолювати "вовків" під час поєдинку з Уніон Берліном у Лізі Європи та Болоньєю в Серією А, керівництво Роми може звільнити його протягом наступних кількох годин.

Ivan #Juric‘e future is still in doubt. The croatian coach hopes to have another chance against UnionSG and Bologna before the international break. Juric could be also sacked by #ASRoma in the next hours. #Friedkin Family is reflecting… #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2024

Напередодні Іван Юрич прокоментував поразку від Верони в матчі 11 туру Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 2:3. Український нападник "вовків" Артем Довбик відзначився результативним ударом – для нього цей гол став шостим за Рому в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича, але у ЗМІ ходять чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.