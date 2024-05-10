Баварія розпочала переговори з колишнім тренером команди Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Керівництво мюнхенського клубу сподівається повернути 59-річного фахівця. Флік уже керував Баварією з листопада 2019 до кінця сезону-2020/2021, вигравши Лігу чемпіонів та два титули Бундесліги.

У лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.