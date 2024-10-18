Хаві зустрівся з теперішнім тренером Барселони і побажав йому удачі

Попередній головний тренер Барселони Хаві опублікував спільне фото з нинішнім наставником Хансі Фліком.

Хаві написав у соцмережі Instagram "Хай живе Барселона!" і використав емодзі в кольорах клубу.

Також Хаві побажав удачі нинішньому тренеру "синьо-гранатових" трьома мовами – каталонською, іспанською та англійською.

Зазначимо, що влітку Хансі Флік змінив Хаві на посаді тренера Барселони. Під керівництвом німецького спеціаліста команда виграла 9 з 11 матчів, ще два програла.

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Пілся 9 турів Ла Ліги Барселона лідирує з 24 очками, у Реала на 3 менше, у Атлетіко і Вільярреала – по 17.

В 11-му турі Ла Ліги каталонський клуб відправиться в Мадрид, де зіграє проти головного конкурента. Матч відбудеться 26 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабеу, початок о 22:00.