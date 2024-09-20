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Ексрадник президента Вереса: Вірт затаїв на мене злобу

Ігор Чернявський — 20 вересня, 22:17
Ексрадник президента Вереса: Вірт затаїв на мене злобу
Особистий архів Сергія Коваля

Сергій Коваль, який до січня 2024 року працював радником президента Вереса Івана Надєїна, більше не спілкується з колишнім наставником рівнян Юрієм Віртом.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Розсталися ми не на мажорній ноті. Вірт образився через те, що його звільнили. Він думає, що я доклав до цього руку, хоча це було рішення президента. Вважаю, що Вірт був найуспішнішим тренером Вереса за всю історію.

Це краще запитати у Юрія Миколайовича, але я відчуваю, що в цих словах (про ніж, встромлений у спину – прим.) він мав на увазі і мене в тому числі. У нас довгий час були нормальні, робочі стосунки, але під час першої кризи в команді він подумав, що я виступаю проти нього і наговорюю щось президенту.

Я ж дбав про інтереси клубу і вважав, що треба шукати кандидатів для плану Б. Це абсолютно нормально, у всіх клубах менеджмент повинен думати про різні опції.

Після цього Вірт затаїв на мене злобу, і коли йшов із Вереса, то ми навіть не попрощалися. Потім видалив мене із друзів із Facebook, зараз з ним контактів нема.
Користуючись нагодою, хочу сказати, що вважаю Вірта класним тренером, він зробив велику роботу для Вереса, але настає час, коли треба йти. Я теж пішов із Вереса, коли зрозумів, що більше нічого не можу дати клубу на тому етапі. Так буває, і в цьому немає нічого страшного", – сказав Коваль.

Нагадаємо, Юрій Вірт залишив Верес після завершення сезону-2022/23. В його останньому матчі рівняни з рахунком 6:1 знищили запорізький Металург у поєдинку за право залишитися в УПЛ, на останніх хвилинах на поле вийшов навіть блогер Дмитро Поворознюк.

Втім, після гри, Вірт оголосив, що йде у відставку, бо йому встромили ніж у спину. За кілька до тижнів до того у ЗМІ ходили чутки про те, що у Вересі активно шукають тренеру заміну, хоча Іван Надєїн раніше казав, що позиціонує Вірта для Вереса як місцевого Алекса Фергюсона.

Верес Надєїн Чемпіонат України, УПЛ Юрій Вірт

Верес

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