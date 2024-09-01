Чому футболісти зовсім безпорадні та не захищені від подібних ситуацій? Ексворотар Дніпра-1 звернувся до УАФ

Колишній воротар Дніпра-1 Валерій Юрчук заявив, що Українська асоціація футболу жодним чином не допомогла вирішити питання з боргами.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Хочу звернутися до УАФ. Чому футболісти зовсім безпорадні та не захищені від подібних ситуацій? Ніякої реакції, допомоги не було. Просто спостереження за ситуацією. З новим президентом обіцяли зміни, де вони? Той самий страховий внесок від клубів, щоб була гарантія, що вони зможуть дограти сезон, де він? Немає.

Сподіваюсь, що якщо історія з ФК Дніпро нічого не навчила, то хоча б "кейс" СК Дніпро-1 буде підставою для змін в українському футболі в питанні захисту футболістів", — сказав Юрчук.