Ексхавбек Шахтаря влітку може стати одноклубником Миколенка

Півзахисник Тоттенгема Манор Соломон, відомий своїми виступами за Шахтар, влітку може перейти в Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляє TeamTalk.

"Шпори" хочуть виручити за ізраїльського футболіста не менше 20 мільйонів фунтів. Серед претендентів також називаються Лідс, де Соломон наразі грає на правах оренди, а також неназвані клуби з Туреччини та Італії.

Евертон розглядає гравця, як опцію для літнього підсилення команди, маючи намір у цей період провести суттєву зміну кадрів.

Нагадаємо, Соломон у період з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар, а сезон 2022/23 провів на правах оренди за Фулгем. Влітку 2023 року ізраїльтянин перейшов до Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши угоду до 2028 року.

Зазначимо, що контракт футболіста з "гірниками" закінчувався 31 грудня 2023, однак ФІФА надала дозвіл на дострокове припинення угоди через війну в Україні, тож гравець дістався лондонського клубу за безцінок.

Як відомо, Віталій Миколенко нещодавно зіграв 100 матчів у межах англійської Прем'єр-ліги. Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом. АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду.