Конте став новим головним тренером Наполі — Романо
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Антоніо Конте став головним тренером Наполі.
Про це він написав у твіттері.
Зазначається, що італійський фахівець підпише контракт до червня 2027 року.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.
Раніше клуб тренував наставник збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким був чинний до завершення сезону-2023/24.
Зазначимо, що цей сезон став провальним для Наполі. Вони посіли 10 місце в турнірній таблиці Серії А та не змогли пробитися в єврокубки.