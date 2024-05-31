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Конте став новим головним тренером Наполі — Романо

Микола Дендак — 31 травня, 21:17
Конте став новим головним тренером Наполі — Романо

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Антоніо Конте став головним тренером Наполі.

Про це він написав у твіттері.

Зазначається, що італійський фахівець підпише контракт до червня 2027 року.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.

Раніше клуб тренував наставник збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким був чинний до завершення сезону-2023/24.

Зазначимо, що цей сезон став провальним для Наполі. Вони посіли 10 місце в турнірній таблиці Серії А та не змогли пробитися в єврокубки.

Наполі Антоніо Конте

Антоніо Конте

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