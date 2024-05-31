Конте став новим головним тренером Наполі — Романо

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Антоніо Конте став головним тренером Наполі.

Про це він написав у твіттері.

Зазначається, що італійський фахівець підпише контракт до червня 2027 року.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!



Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.



Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.



Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024

Нагадаємо, останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.

Раніше клуб тренував наставник збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким був чинний до завершення сезону-2023/24.

Зазначимо, що цей сезон став провальним для Наполі. Вони посіли 10 місце в турнірній таблиці Серії А та не змогли пробитися в єврокубки.