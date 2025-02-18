Судаков зацікавив ще один клуб АПЛ

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив лондонський Вест Гем.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Представник АПЛ вже розпочав контакти з оточенням футболіста та представниками Шахтаря. Зазначається, що "гірники" оцінюють свого хавбека у 65 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Судаков зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Окрім Вест Гема, у послугах українця зацікавлені також Астон Вілла, Наполі та Порту.

З 2018 по 2022 рік у складі "молотів" виступав вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко. За лондонців хавбек зіграв 86 матчів, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість асистів.

Зазначимо, що взимку клуб Серії А робив пропозицію донеччанам щодо Судакова, проте отримав відмову.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець "гірників" продовжить кар'єру у Казахстані.