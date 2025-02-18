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Судаков зацікавив ще один клуб АПЛ

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 14:02
Судаков зацікавив ще один клуб АПЛ
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив лондонський Вест Гем.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Представник АПЛ вже розпочав контакти з оточенням футболіста та представниками Шахтаря. Зазначається, що "гірники" оцінюють свого хавбека у 65 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Судаков зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Окрім Вест Гема, у послугах українця зацікавлені також Астон Вілла, Наполі та Порту.

З 2018 по 2022 рік у складі "молотів" виступав вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко. За лондонців хавбек зіграв 86 матчів, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість асистів.

Зазначимо, що взимку клуб Серії А робив пропозицію донеччанам щодо Судакова, проте отримав відмову.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець "гірників" продовжить кар'єру у Казахстані.

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