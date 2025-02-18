Ексгравець Шахтаря та Чорноморця продовжить кар'єру в Казахстані

Колишній півзахисник Шахтаря, Чорноморця та Бетіса Бека Вачіберадзе став гравцем Улитау з Казахстану.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт підписано до 30 грудня 2025 року.

Останнім клубом уродженця Кутаїсі був Металіст 1925, який він залишив влітку 2024 року. Окрім того, 28-річний футболіст має досвід гри за національні збірні України усіх вікових категорій, окрім основної команди.

Зазначимо, що футбольний клуб Улитау засновано у 2022 році, а вже у 2024 році команда посіла друге місце в Першій лізі Казахстану.

Раніше ексфутболіст полтавської Ворскли оголосив про завершення кар'єри.