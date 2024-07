🇹🇿2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.



🇹🇿We are delighted to announce the signing of Novatus Miroshi a four-year contract.https://t.co/riITYIN2q7#Göztepe pic.twitter.com/diK3RdAXql