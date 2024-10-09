Олександр Кучер втретє став батьком

У сім'ї колишнього українського тренера і футболіста Олександра Кучера поповнення – народився син.

Про це повідомив портал Sport.ua.

Дружина тренера народила дитину 1 жовтня в Ужгороді. Вага малюка складає 3 кілограми 250 грамів, а зріст – 52 сантиметри.

"Назвали сина Нікон. Це третя дитина у нашій сім'ї. Я дуже вдячний коханій дружині Ірині за такий дорогоцінний дарунок", – сказав Кучер.

Олександр Кучер відомий виступами у складі Металіста, Карпат, Шахтаря, національної збірної.

З гірниками він виграв 19 трофеїв в Україні, а також Кубок УЄФА. За головну команду країни український ексзахисник зіграв 57 матчів, забив два голи.