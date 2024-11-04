Гравець молодіжної збірної України: Охорона Козловського виставила мою маму за двері
Півзахисник братиславського Слована та молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв зіштовхнувся з несправедливим ставленням з боку президента Руху Григорія Козловського.
Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".
"Всі знають, що коли ти підписуєш контракт, то примірник залишається у футболіста. Мені не видали мій примірник, документи були в клубі. Оскільки я не був повнолітнім, то мама поїхала спочатку до Винників на академію, а потім до клубного офісу у Львові. Там прочекала 5 годин, намагаючись поговорити з керівництвом, проте охорона Козловського виставила її за двері. Я також звертався до Дедишина та Лапіцького віддати мій контракт, але мене не почули.
Після початку великої війни команда роз'їхалася хто-куди. Від сили тренувалися самостійно 5 чоловік. Ніхто не розумів, що буде далі, тому з батьками ми поїхали до Праги. Я одразу повідомив Віталія Юрійовича. Проживав у готелі Славії, яка надавала житло українським біженцям, оплачували харчування, за що я дуже вдячний", – сказав Варфоломєєв.
Також Іван розповів, як проходила судова справа. За його словами, головний тренер Руху Віталій Пономарьов дав неправдиві свідчення.
"Проти мене свідчили Пономарьов і Дедишин (генеральний директор Руху – прим.). Вони звинувачували мене у втечі. Ніби я поїхав, нікому нічого не сказав, хоча всі в клубі знали про мої плани. Віталій Юрійович сам пропонував їхати в Польщу. Щодня ми з ним спілкувалися, а на слуханнях він сказав, що я не відповідав на дзвінки", – розповів Варфоломєєв.
Минулого тижня стало відомо, Рух буде зобов’язаний виплатити своєму колишньому гравцю 40 тисяч гривень заборгованості по зарплаті. Окрім того, Спортивний арбітражний суд визнав, що необгрунтовані звинувачення представників Руху виявилися наклепом.