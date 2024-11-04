Гравець молодіжної збірної України: Охорона Козловського виставила мою маму за двері

Півзахисник братиславського Слована та молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв зіштовхнувся з несправедливим ставленням з боку президента Руху Григорія Козловського.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Всі знають, що коли ти підписуєш контракт, то примірник залишається у футболіста. Мені не видали мій примірник, документи були в клубі. Оскільки я не був повнолітнім, то мама поїхала спочатку до Винників на академію, а потім до клубного офісу у Львові. Там прочекала 5 годин, намагаючись поговорити з керівництвом, проте охорона Козловського виставила її за двері. Я також звертався до Дедишина та Лапіцького віддати мій контракт, але мене не почули.

Після початку великої війни команда роз'їхалася хто-куди. Від сили тренувалися самостійно 5 чоловік. Ніхто не розумів, що буде далі, тому з батьками ми поїхали до Праги. Я одразу повідомив Віталія Юрійовича. Проживав у готелі Славії, яка надавала житло українським біженцям, оплачували харчування, за що я дуже вдячний", – сказав Варфоломєєв.