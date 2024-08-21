Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене хорошим хлопцем: Свен-Йоран Ерікссон записав передсмертне звернення

Шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон записав передсмертне звернення. У січні він повідомив, що хворий на рак у термінальній стадії і йому залишилося жити щонайбільше рік.

Наведені нижче слова Ерікссон сказав у документальному біографічному фільмі від Amazon Prime, який вийде 23 серпня.

"Я провів хороше життя. Всі ми боїмося того дня, коли нас не стане, але життя — це також і смерть. Сподіваюся, люди скажуть: "Так, він був хорошою людиною". Але так скажуть не всі. Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене як позитивного хлопця, який намагався зробити все, що міг. Не сумуйте. Усміхайтеся. Дякую за все — тренерам, гравцям, вболівальникам. Це було чудово. Бережіть себе, бережіть своє життя і живіть ним. Бувайте", — сказав Ерікссон.

За свою насичену тренерську кар’єру Свен-Йоран встиг попрацювати з 17 командами, серед яких збірна Англії, Рома, Лаціо, Бенфіка, Манчестер Сіті, Лестер та інші імениті колективи.