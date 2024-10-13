Ексгравець збірної Бразилії розповів, коли планує завершити кар’єру

Колишній півзахисник збірної Бразилії Феліпе Мело заявив про те, що планує завершити кар’єру в грудні 2025 року.

Про це повідомляє Studio Futbol.

Чинний контракт Мело з Флуміненсе розрахований до кінця календарного 2024 року. Проте 41-річний ветеран сподівається, що клуб запропонує йому нову угоду ще на один рік. Бразилець мріє виступити на клубному чемпіонаті світу влітку наступного року.

Окрім Флуміненсе, Феліпе Мело також виступав за Фламенго, Крузейро, Греміо, Мальорку, Расінг, Альмерію, Фіорентину, Ювентус, Галатасарай, Інтер та Палмейрас.

У 2009 – 2010 роках Мело провів 22 матчі та забив 2 голи за збірну Бразилії, в складі якої брав участь у чемпіонаті світу 2010 року.

Раніше кар’єру завершив Лукас Подольскі.