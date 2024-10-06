Колишній голкіпер Арсеналу не стримав сліз після теплого прийому фанатів
Голкіпер Саутгенмтона Аарон Рамсдейл зустрівся колишніми партнерами по команді під час матчу АПЛ проти Арсеналу (1:3).
Аглійський футболіст знову виступав на стадіоні "Емірейтс", але вже у футболці іншого клубу. Вболівальники пам'ятають своїх героїв, тому оплесками зустріли Аарона.
Рамсдейл не очікував такої теплої зустрічі, через що не стримав сліз прямо на футбольному полі.
Нагадаємо, 26-річний голкіпер провів у лавах "канонірів" три сезони, ставши основним воротарем у команді.
Цього літа Аарон перебрався до Саутгемптона через брак ігрового часу. Сума трансферу склала 21 млн фунтів.