Конор Макгрегор влаштував післяматчеве тренування для гравців Арсеналу

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відвідав матч Ліги чемпіонів між Арсеналом та ПСЖ (2:0).

Після гри зірковий ірландець підійшов до ключових футболістів лондонського клубу, щоб поспілкуватися та зробити спільне фото. Розмова спортивних селебриті перейшла у гру з м'ячем.

Макгрегор спочатку просто перепасовувався із Сака, а потім попросив Райса потримати камеру та познімати те, як він буде забивати гол. Букайо віддав передачу на Конора, а той з усієї сили вгатив м'яч кудись у бік воріт.

Нагадаємо, вже у суботу, 5 жовтня, Арсенал зіграє у межах сьомого АПЛ проти Саутгемптона. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за Києвом.

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Що стосується 36-річного ірландця, його повернення до боїв у UFC затримується. Зірка світу ММА мав побитися із Майклом Чендлером, проте американець відмовився від поєдинку заради реваншу із Чарльзом Олівейрою.