Мілан з мінімальним рахунком переміг Верону в матчі-відкритті 17 туру Серії А

У п'ятницю, 20 грудня, матчем Верона – Мілан стартував 17-й тур італійської Серії А з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Паулу Фонсеки. Єдиний гол у поєдинку забив Тіджані Рейндерс на 56-й хвилині.

Після цієї перемоги Мілан набрав 26 очок та піднявся на 7-му сходинку турнірної таблиці, обійшовши Болонью, яка 21 грудня зіграє про Торіно.

Чемпіонат Італії – Серія А

17-й тур, 20 грудня

Верона – Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 56 Рейндерс

Нагадаємо, у заключному матчі 16 туру Інтер розгромив Лаціо, забивши у ворота римського клубу 6 голів.