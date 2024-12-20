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Мілан з мінімальним рахунком переміг Верону в матчі-відкритті 17 туру Серії А

Олексій Мурзак — 20 грудня 2024, 23:48
Мілан з мінімальним рахунком переміг Верону в матчі-відкритті 17 туру Серії А

У п'ятницю, 20 грудня, матчем Верона – Мілан стартував 17-й тур італійської Серії А з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Паулу Фонсеки. Єдиний гол у поєдинку забив Тіджані Рейндерс на 56-й хвилині.

Після цієї перемоги Мілан набрав 26 очок та піднявся на 7-му сходинку турнірної таблиці, обійшовши Болонью, яка 21 грудня зіграє про Торіно.

Чемпіонат Італії – Серія А
17-й тур, 20 грудня

Верона – Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 56 Рейндерс

Нагадаємо, у заключному матчі 16 туру Інтер розгромив Лаціо, забивши у ворота римського клубу 6 голів.

Верона Мілан Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

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