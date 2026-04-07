Колишній півзахисник Манчестер Сіті заперечив звинувачення у нападі на людину

Колишній англійський футболіст Джої Бартон відкинув звинувачення у нападі на людину біля мерсисайдського гольф-клубу.

43-річний чоловік брав участь у засіданні Королівського суду Ліверпуля по відеозв'язку з в'язниці. Його та 50-річного Гері О'Грейді звинувачують у спільному нападі на 51-річного Кевіна Лінча, який ймовірно відбувся 8 березня 2026 року.

Стверджується, що перед інцидентом фігуранти справи вживали алкоголь разом із потерпілим, а внаслідок сутички Лінч отримав травму ока.

Бартона залишили під вартою до початку семиденного судового розгляду, який стартує 1 вересня. Інший обвинувачений, О'Грейді, був присутній на слуханні, але ще не зробив заяви щодо визнання провини.

Зауважимо, протягом ігрової кар'єри Бартон провів один матч за збірну Англії та виступав за Манчестер Сіті, Ньюкасл Юнайтед, КПР, Рейнджерс, Бернлі й Марсель. Згодом він працював головним тренером у команді Флітвуд.

Нагадаємо, що колишній англійський футболіст відомий численними дисциплінарними проблемами та скандальними заявами, зокрема скандалом про наклепи на Ені Алуко, побиттям дружини й звинуваченням Бартона в расизмі.