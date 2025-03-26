Екскапітана Манчестер Сіті визнали винним у побитті дружини
Колишнього футболіста Манчестер Сіті Джої Бартона засудили до позбавлення волі на 12 тижнів з випробувальним строком у два роки.
Про це повідомляє ESPN.
Інцидент стався ще влітку 2021 року. Тоді колишній капітан "містян" у стані алкогольного сп'яніння штовхнув дружину на підлогу, а потім сильно вдарив ногою.
Суддя Пол Голдспрінг, який ухвалював вирок, зазначив, що Бартон має "історію насильства". Втім, знайшлись і пом'якшувальні обставини для скандального англійця – пара розлучилась у добрих відносинах та має спільну дитину.
Сам Бартон заявив, що розчарований вироком та має намір оскаржувати рішення суду.
У часи активних виступів Джої грав за Манчестер Сіті, Ньюкасл, КПР, Марсель та Бернлі. На його рахунку 1 матч за збірну Англії.
Раніше гравця Дарлінгтона звинуватили у серії сексуалізованих правопорушень.