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Екскапітана Манчестер Сіті визнали винним у побитті дружини

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 09:09
Екскапітана Манчестер Сіті визнали винним у побитті дружини
Джої та Джорджія Бартон
Instagram

Колишнього футболіста Манчестер Сіті Джої Бартона засудили до позбавлення волі на 12 тижнів з випробувальним строком у два роки.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент стався ще влітку 2021 року. Тоді колишній капітан "містян" у стані алкогольного сп'яніння штовхнув дружину на підлогу, а потім сильно вдарив ногою.

Суддя Пол Голдспрінг, який ухвалював вирок, зазначив, що Бартон має "історію насильства". Втім, знайшлись і пом'якшувальні обставини для скандального англійця – пара розлучилась у добрих відносинах та має спільну дитину.

Сам Бартон заявив, що розчарований вироком та має намір оскаржувати рішення суду.

У часи активних виступів Джої грав за Манчестер Сіті, Ньюкасл, КПР, Марсель та Бернлі. На його рахунку 1 матч за збірну Англії.

Раніше гравця Дарлінгтона звинуватили у серії сексуалізованих правопорушень.

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