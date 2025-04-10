Суд визнав, що екскапітан Манчестер Сіті розміщував наклеп у соцмережах на зіркову ведучу

На першому етапі справи про наклеп у Високому суді було встановлено, що дописи ексфутболіста Джої Бартона в соцмережах про колишню нападницю збірної Англії Ені Алуко та її родину мали неправдивий зміст.

Про це пише BBC.

Телеведуча повідомила, що їй погрожували насильством і ображали в соціальних мережах після того, як Бартон двічі опублікував у соцмережі "X" у січні 2024 року інформацію, які суд визнав наклепом.

Бартон стверджував, що батько Алуко був фінансово корумпованим і що її приватна освіта зробила її лицеміркою. Тато ексфутболістки, Гбенга Алуко, тривалий час займався політикою, зокрема був сенатором від штату Екіті в Нігерії.

Суддя Високого суду вирішив, що Бартон розмістив особисті думки, які є наклепом, а не підтвердженим фактом.

38-річна Алуко привітала рішення цивільного суду, додавши: "Пости були необґрунтованим нападом на мою особисту та професійну ідентичність, мою цілісність і моє сімейне життя, зокрема мого покійного батька".

Колишній футболіст ще ніяк не коментував це рішення суду. Алуко забила 33 голи за 102 матчі за "левиць", перш ніж завершити кар'єру в 2020 році та перейти до кар'єри на телебаченні.

За кар'єру футболіста Джої грав за Манчестер Сіті, Ньюкасл, КПР, Марсель та Бернлі. На його рахунку 1 матч за збірну Англії.

Нагадаємо, нещодавно Бартона засудили до позбавлення волі на 12 тижнів з випробувальним строком у два роки.