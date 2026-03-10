Колишнього гравця збірної Англії звинувачують у нападі на людину біля гольф-клубу

Колишній англійський футболіст Джої Бартон отримав звинувачення у завданні тілесних ушкоджень.

Деталі повідомляє Sky Sports.

43-річний Бартон та 50-річний Гарі О'Грейді були заарештовані та звинувачені у нападі поблизу гольф-клубу в Мерсісайді, внаслідок якого потерпілий отримав травми обличчя і тіла та перебуває в лікарні. Обвинуваченні мають з'явитися у вівторок у магістратському суді в Ліверпулі.

Джої Бартон є відомим в англійському футболі колишнім гравцем, який виступав за такі клуби, як Манчестер Сіті, Ньюкасл та КПР. Бартон у своїй кар'єрі провів один матч за національну збірну Англії, вийшовши на заміну в товариському матчі проти Іспанії у 2007 році.

Протягом своєї кар'єри Бартон був відомий не лише своїми виступами на полі, але й численними дисциплінарними проблемами та скандальними заявами. А саме скандалом про наклепи на Ені Алуко, побиття дружини й звинуваченням Бартона в расизмі.