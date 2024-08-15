Наполі близький до підписання ексгравця Шахтаря
Колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, близький до переходу в італійський Наполі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Неаполітанці надіслали покращену пропозицію щодо трансферу 27-річного бразильського футболіста, оскільки угода близька до закриття. Нерес підпише 4-річний контракт з "партенопійцями".
Зазначимо, що Бенфіка не включила Давіда до заявки команди на матч стартового туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана.
В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, що бразилець декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.