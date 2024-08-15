Наполі близький до підписання ексгравця Шахтаря

Колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, близький до переходу в італійський Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Неаполітанці надіслали покращену пропозицію щодо трансферу 27-річного бразильського футболіста, оскільки угода близька до закриття. Нерес підпише 4-річний контракт з "партенопійцями".

🚨🔵 Napoli are closing in on deal to sign David Neres from Benfica!



Official bid sent to Portuguese club on improved fee as agreement now very close to being sealed.



Final details and then Neres will sign four year deal as Napoli player, expected soon.



⏳🇧🇷 pic.twitter.com/NbUvTONfSu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Зазначимо, що Бенфіка не включила Давіда до заявки команди на матч стартового туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана.

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що бразилець декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.