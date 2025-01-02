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Фернандінью покинув Атлетико Параненсе на правах вільного агента

Станіслав Лисак — 2 січня 2025, 16:37
Фернандінью покинув Атлетико Параненсе на правах вільного агента
Instagram fernandinho

Колишній футболіст Шахтаря та Манчестер Сіті Фернандінью залишив Атлетико Параненсе на правах вільного агента.

Про це бразильський півзахисник повідомив у своєму Instagram.

"Коли я повернувся додому через багато років, мене зустріли з розпростертими обіймами. Кожного разу, коли я одягав футболку Атлетико, усі вболівальники зустрічали мене з любов'ю та повагою. Я нестиму ці спогади у своєму серці назавжди.
Настав час рухатися далі, але я йду з упевненістю, що мій зв'язок з Атлетико Параненсе ніколи не розірветься. З любов'ю та вдячністю, Фернандінью", – йдеться у повідомленні.

Контракт 39-річного хавбека з рідним клубом завершився 31 грудня 2024 року. Фернандінью повернувся до Атлетико влітку 2022 року, коли завершився термін дії його контракту із Манчестер Сіті.

Зазначимо, що Фернандінью з Атлетико Параненсе перейшов у Шахтар влітку 2005 року, за який виступав до 2013.

Бразилець провів у складі "гірників" 284 матчі, забив 53 голи та віддав 57 асистів. Виступаючи за Шахтар хавбек виграв Кубок УЄФА, 7 разів чемпіонат України, а також 5 разів Кубок і ще 3 Суперкубок України.

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