"Золотий м'яч-2024": Організатори назвали дату та місце церемонії
Визначились дата та місце церемонії вручення престижної футбольної нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба "Ballon d`Or" у соцмережах.
Найкращий футболіст 2024 року за версією журналу France Football отримає приз 28 жовтня в паризькому театрі «Шатле».
Зазначимо, що список номінантів буде оголошено 4 вересня.
Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є Ліонель Мессі, який є абсолютним рекордсменом за кількістю виграних нагород (8 разів)