"Золотий м'яч-2024": Організатори назвали дату та місце церемонії

Визначились дата та місце церемонії вручення престижної футбольної нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба "Ballon d`Or" у соцмережах.

Найкращий футболіст 2024 року за версією журналу France Football отримає приз 28 жовтня в паризькому театрі «Шатле».

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP — Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024

Зазначимо, що список номінантів буде оголошено 4 вересня.

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є Ліонель Мессі, який є абсолютним рекордсменом за кількістю виграних нагород (8 разів)