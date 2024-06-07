Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

"Золотий м'яч-2024": Організатори назвали дату та місце церемонії

Владислав Уткін — 7 червня, 10:52
Золотий м'яч-2024: Організатори назвали дату та місце церемонії

Визначились дата та місце церемонії вручення престижної футбольної нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба "Ballon d`Or" у соцмережах.

Найкращий футболіст 2024 року за версією журналу France Football отримає приз 28 жовтня в паризькому театрі «Шатле».

Зазначимо, що список номінантів буде оголошено 4 вересня.

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є Ліонель Мессі, який є абсолютним рекордсменом за кількістю виграних нагород (8 разів)
Золотий м'яч

Золотий м'яч

Безпрецедентний випадок: Левандовський може отримати Золотий м'яч за 2020 рік
Оновлений список претендентів на "Золотий м'яч-2024"
Мессі передав восьмий Золотий м'яч музею Барселони
ПСЖ міг лобіювати перемогу Мессі в голосуванні за Золотий м'яч
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року

Останні новини