Мбаппе підписав контракт із Реалом — Романо

Колишній нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе підписав контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний гравець збірної Франції узгодив усі деталі угоди з "вершковими". Мбаппе оголосять гравцем Реала наступного тижня.

Зазначається, що Кіліан прийняв рішення про перехід до мадридського клубу ще в лютому цього року.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 48 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.