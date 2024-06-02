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Мбаппе підписав контракт із Реалом — Романо

Станіслав Лисак — 2 червня, 14:28
Мбаппе підписав контракт із Реалом — Романо

Колишній нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе підписав контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний гравець збірної Франції узгодив усі деталі угоди з "вершковими". Мбаппе оголосять гравцем Реала наступного тижня.

Зазначається, що Кіліан прийняв рішення про перехід до мадридського клубу ще в лютому цього року.

Повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 48 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.

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