Мбаппе підписав контракт із Реалом — Романо
Колишній нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе підписав контракт із мадридським Реалом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
25-річний гравець збірної Франції узгодив усі деталі угоди з "вершковими". Мбаппе оголосять гравцем Реала наступного тижня.
Зазначається, що Кіліан прийняв рішення про перехід до мадридського клубу ще в лютому цього року.
Повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.
У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 48 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.