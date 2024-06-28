Оболонь підписала колишнього півзахисника Миная

Колишній півзахисник Миная та Краматорська Вадим Вітенчук приєднався до Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Підписання відбулося на правах вільного агента після завершення контракту гравця з ужгородським клубом. Угода 27-річного футболіста з "пивоварами" розрахована на один рік.

У попередньому сезоні Вітенчук провів 29 матчів за Минай в Українській Прем'єр-лізі та відзначився трьома забитими голами.

Напередодні Оболонь оголосила про трансфер центрального захисника Василя Курка.