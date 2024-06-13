Інтер Маямі зробив запит щодо підписання Варана

Колишній захисник Реала та Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може продовжити кар'єру в Інтер Маямі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Американський клуб зробив запит щодо умов приєднання французького оборонця в якості вільного агента. Переговори про перехід наразі не ведуться.

🇫🇷🇺🇸 On Rapha Varane links: Inter Miami have just made an approach to ask on Varane potential free agent deal conditions, nothing else at the moment.



No negotiations, nothing advanced or decided. pic.twitter.com/XdV95sjPPV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

Нагадаємо, що в травні Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Варана з клубу. Рафаель приєднався до манкуніанців улітку 2021 року за 40 млн євро з мадридського Реала. За цей час він відіграв 95 матчів та відзначився 2 голами.