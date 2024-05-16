Легендарний Станкович очолить московський Спартак

Головний тренер угорського Ференцвароша Деян Станкович стане головним тренером московського Спартака.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

Сербський фахівець підписав контракт на два роки та візьметься до виконання своїх обов'язків з наступного сезону. У нинішній кампанії Ференцварош під його керівництвом достроково виграв чемпіонат Угорщини та поступився у фіналі Кубку Пакшу (2:0).

Загалом клуб із Будапешту провів 42 поєдинки під керівництвом Станковича, у яких здобув 26 перемог, 9 разів зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Станкович грав за Црвену Звезда, Лаціо та Інтер. За 19 років професійних виступів Деян один раз вигравав чемпіонат Югославії, 6 разів Серію А, 5 Кубків Італії та 6 Суперкубків. Також серб у складі Лаціо тріумфував у Кубку володарів кубків сезону-1998/1999 та завойовував Лігу чемпіонів з Інтером у 2010 році.