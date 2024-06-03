Лос-Анджелес Гелексі має намір підписати Ройса

Колишній півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс може продовжити кар'єру в МЛС. Німцем цікавиться Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гелаксі хоче підписати Ройса на правах вільного агента та домовився з іншим клубом ліги Шарлотт про плату за право першого контакту з Марко.

У 35-річного півзахисника також є пропозиції від клубів Саудівської Аравії, однак найактивніше просуваються переговори з Лос-Анджелесом.

🚨🇺🇸 Los Angeles Galaxy have sent their contract proposal to Marco Reus in order to sign him as free agent.



🤝🏻 Galaxy agreed fee for discovery rights with Charlotte, as @tombogert called.



Reus has also received approached from Saudi clubs, now advancing in talks with LA Galaxy. pic.twitter.com/rcsmCHmyJ4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Марко Ройс приєднався до Боруссії Дортмунд влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 35-річний півзахисник відіграв 42 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 10 результативних передач. В останній грі Ройса "джмелі" поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.