Лос-Анджелес Гелексі має намір підписати Ройса
Колишній півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс може продовжити кар'єру в МЛС. Німцем цікавиться Лос-Анджелес Гелаксі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гелаксі хоче підписати Ройса на правах вільного агента та домовився з іншим клубом ліги Шарлотт про плату за право першого контакту з Марко.
У 35-річного півзахисника також є пропозиції від клубів Саудівської Аравії, однак найактивніше просуваються переговори з Лос-Анджелесом.
Марко Ройс приєднався до Боруссії Дортмунд влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 35-річний півзахисник відіграв 42 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 10 результативних передач. В останній грі Ройса "джмелі" поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.