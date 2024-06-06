Клуб МЛС близький до підписання Ройса

Колишній півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс продовжує переговори з клубом МЛС Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що американський клуб успішно просувається щодо укладання угоди з 35-річним півзахисником. Лос-Анджелес налаштований оптимістично та вважає, що наступного тижня контракт може бути узгоджений.

🚨⚪️ LA Galaxy keep advancing well on Marco Reus deal as talks are progressing on contract details.



MLS side remain optimistic to make it happen, as next week could be the right moment to get it done. pic.twitter.com/0qGQ22dYTq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

Марко Ройс приєднався до Боруссії Дортмунд влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 35-річний півзахисник відіграв 42 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 10 результативних передач. В останній грі Ройса "джмелі" поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.