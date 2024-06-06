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Клуб МЛС близький до підписання Ройса

Станіслав Лисак — 6 червня, 14:05
Клуб МЛС близький до підписання Ройса

Колишній півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс продовжує переговори з клубом МЛС Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що американський клуб успішно просувається щодо укладання угоди з 35-річним півзахисником. Лос-Анджелес налаштований оптимістично та вважає, що наступного тижня контракт може бути узгоджений.

Марко Ройс приєднався до Боруссії Дортмунд влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 35-річний півзахисник відіграв 42 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 10 результативних передач. В останній грі Ройса "джмелі" поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.

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Марко Ройс

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