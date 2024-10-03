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Ексфорвард збірної Данії наступні 4 тижні проведе у в'язниці через крадіжку та погрози продавцям магазину

Руслан Травкін — 3 жовтня, 23:45
Ексфорвард збірної Данії наступні 4 тижні проведе у в'язниці через крадіжку та погрози продавцям магазину
Ніккі Білле Нільсен
Instagram

Колишній форвард збірної Данії Ніккі Білле Нільсен наступні чотири тижні проведе у в'язниці через крадіжку і погрози працівникам супермаркету.

Про це пише RMS Sport.

У одному з магазинів він хотів поцупити вино за 24 євро, фруктовий сік та порцію супу швидкого приготування. Продавці це помітили, але колишній гравець Вільярреала, Русенборгу та інших клубів почав їм погрожувати.

"Я зламаю тобі щелепу, щоб ти їв йогурт шість тижнів", – погрожував він працівнику.

Варто зазначити, що для 36-річного футболіста це вже не перший випадок криміналу. У 2018 році його вже засуджували до одного місяця в'язниці за те, що він вдарив жінку, яка намагалася втрутитися, коли він душив свою дівчину.

Білле Нільсен за збірну Данії зіграв 3 гри і забив 1 гол. Також він викликався у молодіжні та юнацькі збірні своєї країни.

Нагадаємо, через звинувачення у сексуальному насильстві на 6 років дискваліфікували чемпіона Канади з фігурного катання.

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