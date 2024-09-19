Колишнього форварда Ліверпуля зацькували фанати після невдалої презентації
Ексфорвард збірної Англії та Ліверпуля Енді Керолл нещодавно знайшов собі нову команду, ставши гравцем Бордо.
35-річний футболіст зробив благородну справу, приєднавшись до клубу, який через борги понизили до четвертого за силою французького дивізіону.
Звісно ж, фанати оцінили такий жест від відомого гравця, проте не втратили можливості поглузувати над ним після презентації. Справа в тому, що Керолл дивним чином склав пальці, коли хотів показати серце, за що вболівальники залюбки "схопилися".
На адресу бідолашного нападника прилетіло безліч мемів, глузувань та відео. Сподіваємося, що Енді не бачив це та не буде злитися на фанатів.
Нагадаємо, перед переходом до Бордо Керолл грав за Ам'єн у другій французькій лізі, забивши за сезон всього чотири голи.