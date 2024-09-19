Колишнього форварда Ліверпуля зацькували фанати після невдалої презентації

Ексфорвард збірної Англії та Ліверпуля Енді Керолл нещодавно знайшов собі нову команду, ставши гравцем Бордо.

35-річний футболіст зробив благородну справу, приєднавшись до клубу, який через борги понизили до четвертого за силою французького дивізіону.

💥 MERCATO 💥



Welcome @AndyTCarroll 😉 Le club 🔵⚪ est enchanté d'accueillir l'attaquant international anglais 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Une très grande expérience du haut niveau avec près de 4️⃣5️⃣0️⃣ matches pros, un renfort de choix pour l'attaque bordelaise ! pic.twitter.com/QQfFC4sM7h — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 18, 2024

Звісно ж, фанати оцінили такий жест від відомого гравця, проте не втратили можливості поглузувати над ним після презентації. Справа в тому, що Керолл дивним чином склав пальці, коли хотів показати серце, за що вболівальники залюбки "схопилися".

На адресу бідолашного нападника прилетіло безліч мемів, глузувань та відео. Сподіваємося, що Енді не бачив це та не буде злитися на фанатів.

Читайте також : Рабйо перейшов у Марсель

Нагадаємо, перед переходом до Бордо Керолл грав за Ам'єн у другій французькій лізі, забивши за сезон всього чотири голи.