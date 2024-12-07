Колишній нападник Динамо та Шахтаря оголосив про завершення кар'єри

Один із найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України Жуніор Мораес оголосив про завершення кар'єри.

Про це натуралізований українець оголосив у своїх соцмережах.

"Спасибі, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику", - написав Мораес.

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K — Junior Moraes (@jrmoraes10) December 7, 2024

За часи своїх виступів форвард зіграв 379 матчів, в яких забив 178 м'ячів та віддав 51 результативну передачу.

В Україні Мораес відомий своїми виступами за донецький Металург (37 забитих м'ячів), Шахтар (62 голи) та Динамо Київ (34 голи).

Футболіст посідає шосте місце у рейтингу найкращих голеадорів УПЛ, маючи у своєму активі 97 м'ячів.

Останнім клубом Мораеса був Корінтіанс, який він залишив у травні 2024 і з тих пір залишався вільним агентом.