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Колишній нападник Динамо та Шахтаря оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 13:19
Колишній нападник Динамо та Шахтаря оголосив про завершення кар'єри
Жуніор Мораес
Getty images

Один із найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України Жуніор Мораес оголосив про завершення кар'єри.

Про це натуралізований українець оголосив у своїх соцмережах.

"Спасибі, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику", - написав Мораес.

За часи своїх виступів форвард зіграв 379 матчів, в яких забив 178 м'ячів та віддав 51 результативну передачу.

В Україні Мораес відомий своїми виступами за донецький Металург (37 забитих м'ячів), Шахтар (62 голи) та Динамо Київ (34 голи).

Футболіст посідає шосте місце у рейтингу найкращих голеадорів УПЛ, маючи у своєму активі 97 м'ячів.

Останнім клубом Мораеса був Корінтіанс, який він залишив у травні 2024 і з тих пір залишався вільним агентом.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Жуніор Мораес Шахтар Донецьк

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