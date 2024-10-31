Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексфорвард збірної Франції: Зідан ніколи не пробачить Матерацці

Руслан Травкін — 31 жовтня, 12:41
Ексфорвард збірної Франції: Зідан ніколи не пробачить Матерацці
Крістоф Дюгаррі
Скріншот ютуб-канал Konbini

Колишній форвард збірної Франції Крістоф Дюгаррі вважає, що Зінедін Зідан ніколи не пробачить Марко Матерацці, оскільки італієць тривалий час хизувався тим, що спровокував француза під час фіналу ЧС-2006 на знаменитий удар головою у груди.

Його слова цитує Foot Mercato.

"Зідан ніколи не пробачить йому. Навіщо йому прощати? Матерацці рекламував це роками. Він сміється з цього приводу, він хвалиться тим, що йому вдалося змусити Зідана вдарити його.

Матерацці провів всю свою кар'єру, б'ючи когось і роблячи дурниці на полі. Він чемпіон світу, він зробив неймовірні речі. Але в своїх інтерв’ю він завжди говорить про Зізу, тоді як Зізу ніколи не говорить про нього.

Травмою для Зідана є програш у цьому фіналі, і, звичайно, той жест, яким він не пишається. Але поведінка Матерацці… Помиритися із Зіданом? Він може чекати до кінця своїх днів. Зізу наплювати на Матерацці, хоча Матерацці завжди говорить про нього", – сказав Дюгаррі.

Крістоф за збірну Франції провів 55 матчів і забив 8 голів. На клубному рівні виступав за Бордо, Марсель, Барселону та Мілан.

Дюгаррі Зінедін Зідан Збірна Франції з футболу

Зінедін Зідан

Складено рейтинг найкращих гравців Ла Ліги XXI століття
Це не Роналду: названо найкращого гравця в історії Реала
Зідан може змінили Манчіні на посаді головного тренера Саудівської Аравії
Зідан може очолити Манчестер Юнайтед – джерело
Слот назвав хавбека, який був краще за Зідана та Іньєсту

Останні новини