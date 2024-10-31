Ексфорвард збірної Франції: Зідан ніколи не пробачить Матерацці

Колишній форвард збірної Франції Крістоф Дюгаррі вважає, що Зінедін Зідан ніколи не пробачить Марко Матерацці, оскільки італієць тривалий час хизувався тим, що спровокував француза під час фіналу ЧС-2006 на знаменитий удар головою у груди.

Його слова цитує Foot Mercato.

"Зідан ніколи не пробачить йому. Навіщо йому прощати? Матерацці рекламував це роками. Він сміється з цього приводу, він хвалиться тим, що йому вдалося змусити Зідана вдарити його.

Матерацці провів всю свою кар'єру, б'ючи когось і роблячи дурниці на полі. Він чемпіон світу, він зробив неймовірні речі. Але в своїх інтерв’ю він завжди говорить про Зізу, тоді як Зізу ніколи не говорить про нього.

Травмою для Зідана є програш у цьому фіналі, і, звичайно, той жест, яким він не пишається. Але поведінка Матерацці… Помиритися із Зіданом? Він може чекати до кінця своїх днів. Зізу наплювати на Матерацці, хоча Матерацці завжди говорить про нього", – сказав Дюгаррі.