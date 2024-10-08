Барселона може влетіти на 13 мільйонів євро через борги перед двома ексгравцями

У Барселони можуть відсудити сумарно 13 мільйонів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Серхіо Агуеро подав до суду, щоб отримати три мільйони євро, які каталонці повинні йому за контрактом. Нагадаємо, Серхіо став гравцем "блаугранас" у 2021 році, але встиг провести лише 4 матчі, адже був змушений завершити кар’єру через проблеми з серцем.

Також Барселона може втратити 10 мільйонів через претензії з боку компанії Scores Sports Management, яка вимагає у клубу гонорар за посередництво при переході Усмана Дембеле в Парі Сен-Жермен. Зазначимо, що у серпні 2023-го французький клуб заплатив Барселоні 60 млн євро, тоді як "синьо-гранатові" свого часу придбали Дембеле в дортмундської Боруссії за 135 млн.