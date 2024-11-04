Ред Буллз сенсаційно вибили Коламбус Крю з Чеберком у плейоф МЛС

У ніч з 3 на 4 листопада Нью-Йорк Ред Буллз здобув перемогу над Коламбус Крю та вийшов до чвертьфіналу плейоф MLS. Для "биків" це перший вихід до півфіналу конференції з 2018 року.

Команда, за яку виступає український захисник Євген Чеберко, зазнала другої поразки в протистоянні та вилетіла з турніру. Друга гра завершилася у серії післяматчевих пенальті, в основний час команди не зуміли визначити сильнішого – 2:2.

Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "биків". Таким чином Коламбус Крю достроково припинили боротьбу за титул та не зможуть захистити своє чемпіонство, яке вони здобули минулого року.

Євген Чеберко провів на полі увесь матч та отримав оцінку 7,5 від SofaScore, що є одним з найбільших балів серед обох команд.

Чемпіонат США – MLS-2024

1/8 фіналу, 4 листопада

Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю 2:2 (5:4 по пенальті)

Рахунок у серії 2:0

Голи: 0:1 – 55 Арфстен, 1:1 - 64 Ванзейр, 2:1 - 80 Форсберг (пен), 2:2 - 90+6 Рамірес

Нью-Йорк Ред Буллз зіграють в 1/4 фіналу з кимось з пари Цинцинатті – Нью-Йорк Сіті, наразі в серії нічия 1:1.

Напередодні Інтер Маямі зазнав поразки від Атланти Юнайтед на виїзді та ризикує покинути плейоф MLS.

Також відбулося ще два матчі в МЛС:

Г'юстон Динамо – Сіетл Саундерс 1:1 (6:7 по пенальті)

Рахунок у серії 0:2

Голи: 0:1 - 87 Рольдан, 1:1 - 90+3 автогол Рольдан

Ванкувер – Лос-Анджелес 3:0 (2:0)

Рахунок у серії 1:1

Голи: 1:0 - 10 Голд, 2:0 - 13 автогол Холлінгсхед, 3:0 - 68 автогол Сегура