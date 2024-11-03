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Буде вирішальний матч. Інтер Маямі з Мессі і Суаресом поступився Атланті Юнайтед

Володимир Клепач — 3 листопада, 11:03
Буде вирішальний матч. Інтер Маямі з Мессі і Суаресом поступився Атланті Юнайтед
Мессі
Getty Images

У другому матчі 1 раунду плейоф МЛС Інтер Маямі зіграв проти Атланти Юнайтед на виїзді. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Зіркові ексфутболісти Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес провели на полі усі 90 хвилин. Український захисник клубу Девіда Бекхема Сергій Кривцов у заявку на гру не потрапив.

Оскільки суперники обмінялися перемогами, їм доведеться виявити сильнішого в третьому матчі. Вирішальна зустріч відбудеться 10 листопада у Флориді, початок о 03:00 за Києвом.

Чемпіонат США – MLS-2024
1 раунд плейоф, другий матч серії
3 листопада

Атланта Юнайтед – Інтер Маямі – 2:1 (перший матч – 1:2)

Голи: 0:1 – 40 Мартінес, 1:1 – 58 Вільямс, 2:1 – 90+4 Шанде Сілва.

Атланта Юнайтед – Г'юзан, Абрам, Вільямс, Ернандес, Амадор, Торрес (Шанде Сілва, 89), Маккарті (Муюмба, 71), Сліш, Лобжанідзе, Тіаре (Ріос, 78), Міранчук.

Інтер Маямі – Келлендер, Мартінес, Аллен (Кампана, 84), Авілес, Альба, Брайт (Кремаскі, 46), Вейгандт, Редондо, Гомес (Рохас, 84), Суарес, Мессі.

Атланта Юнайтед Інтер Маямі Ліонель Мессі Луїс Суарес МЛС

Інтер Маямі

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