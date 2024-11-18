Кохана Зінченка увійшла до незвичайного рейтингу дружин футболістів АПЛ
Кохана захисника Арсенала та збірної України Олександра Зінченка потрапила до рейтингу видання Game Set Match.
Англійський паблік спеціалізується на особистому житті футболістів, а саме спостерігає за іншим боком зірковості гравців. Цього разу GSM зробив добірку із топ-20 дружин футболістів АПЛ (до рейтингу також увійшли і деякі колишні представники чемпіонату) за кількістю підписників у соціальних мережах.
Влада Седан також увійшла до рейтингу, посівши 11 місце із 695 тисячами підписників в Інстаграмі. Українці вдалося обійти у цьому списку жінку лідера Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне та багатьох інших дівчат-моделей.
Перше місце посіла відома кохана Деле Аллі Сінді Кімберлі (7,1 млн), друга позиція у дружини вінгера Вест Гема Джареда Бовена, Дені Дайєр (3,7 млн), а третя сходинка в Дуди Фурньє (2,3 млн), що зустрічається із Лукасом Пакета.
Нагадаємо, Олександр Зінченко та Влада Седан познайомилися та почали зустрічатися у 2019 році. Їхні стосунки стали публічними після того, як футболіст зробив пропозицію Владі під час огляду стадіону "Олімпійський" у Києві. Це стало одним із найбільш романтичних моментів, які обговорювали українські медіа того часу.
У 2020 році пара офіційно одружилася, а згодом стала батьками. У них дві доньки: старша, Єва, народилася в серпні 2021 року, а молодша, Мія, з’явилася на світ у серпні 2023 року.