Кобін: Запитав у арбітрині, чи змінилися суддівські правила під час тривоги

Головний тренер Інгульця Василь Кобін запитував у четвертої арбітрині матчу проти Лівого берега, чи вносили якісь зміни в суддівські правила під час повітряної тривоги.

Про свою комінікацію з Людмилою Тельбух наставник розповів у післяматчевому флешкоментарі в ефірі УПЛ ТБ.

"Я вважаю, що те, що я бачив у повторі, – це червона картка. Можливо, по пенальті на Кисленку (є питання – прим.), я не дивився. Так, я спілкувався, тому що ми бачимо різні трактовки. Моменти приблизно однакові, але трактовки різні. Я просто підійшов і культурно запитав: "Можливо, під час повітряної тривоги десь змінилися якісь правила суддівські?" У мене було одне запитання. Мені сказали, що ні, нічого не змінилося", – сказав Кобін.

Матч між Лівим берегом та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Команда з Петрового досі не здобула жодної перемога в 13 турах УПЛ. Підопічі Кобіна ділять останнє місце в турнірній таблиці з Оболонню, маючи у своєму активі 6 очок.

Нагадаємо, після поразки Інгульця від Динамо з’явилася інформація про те, що Кобін перевів 5 гравців основного складу в дубль. На питання про причини такого рішення тренер сказав, що йому нічого про тих футболістів, яких він відправив у юнацьку команду.