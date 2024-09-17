Футболісту Ворскли знадобиться операція через травму у матчі проти Руха – джерело

Центральний захисник полтавської Ворскли Євген Павлюк зазнав серйозної травми у матчі 6 туру чемпіонату України проти львівського Руха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, травма, отримана Павлюком виявилася досить серйозною. Зазначається, що 22-річний футболіст ще влітку зазнав пошкодження п'ятої плеснової кістки, через яку не поїхав до молодіжної збірної України. У грі проти львів'ян проблема посилилася.

Завтра, 18 вересня, Павлюк ляже на операцію. За попередніми оцінками медиків, він зможе повернутися в загальну групу не раніше, ніж через два місяці.

В минулому сезоні на "біло-зелених" футболіст провів 35 матчів, відзначившись одним голом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 800 тисяч євро.

Зазначимо, що Павлюк отримав травму наприкінці першого тайму матчу. Пошкодження було безконтактним, це сталося через погану якість газону на домашньому стадіоні полтавців. Партнери Павлюка одразу показали, що йому потрібна заміна.

Після поєдинку проти львів'ян президент УПЛ Євген Дикий анонсував, що 17 вересня в Полтаву приїде спеціальна комісія, щоб розв'язати проблему в найкоротші терміни.