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Ворскла відпустить двох гравців на Олімпійські ігри-2024

Олександр Булава — 1 липня, 12:18
Ворскла відпустить двох гравців на Олімпійські ігри-2024

Ворскла делегує двох гравців на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Полтавський клуб задовольнив побажання тренерів Олімпійської збірної відправить на Ігри флангового захисника Іллю Крупського та півзахисника Євгена Павлюка.

Раніше повідомлялося, що від Динамо на Олімпіаду поїдуть Максим Брагару та Микола Михайленко. Водночас участь Руслана Нещерета та Назарія Волошина наразі не визначена.

На Олімпійських іграх-2024 команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

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