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Ключовий гравець Роми пропустить матч проти Монци

Ігор Чернявський — 5 жовтня, 19:50
Ключовий гравець Роми пропустить матч проти Монци
Getty Images

Нападник Роми Пауло Дібала не допоможе Ромі в матчі 7 туру Серії А проти Монци.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, напередодні аргентинець відчув м’язовий дискомфорт, тож він не полетів з командою на найближчий виїзнй поєдинок. Окрім того, під питанням участь Дібали в матчах збірної Аргентини проти Венесуели та Болівії, які відбудуться 10 та 16 жовтня відповідно.

Також Ромі не допоможе Матс Гуммельс, який приєднався до команди на початку вересня. Втім, є й хороші новини – у склад римлян повернувся Нікола Залевський, якого раніше відсторонили через відмову продовжувати контракт.

Зазначимо, що матч проти Монци може стати вирішальним для нового головного тренера Роми Івана Юрича. В разі невтішного результату його можуть звільнити і повернути Даніеле Де Россі.

Дібала Монца Рома Чемпіонат Італії, Серія А

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