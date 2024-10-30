Капітан Полісся відновився після травми

Капітан Полісся Руслан Бабенко відновився після травми і повернувся до тренувань в основній групі після 5-тижневої паузи.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

"Я не пам'ятаю, щоб у моїй кар'єрі такий був такий важкий період. Багато працював у залі, приділяв багато часу відновленню, і, можна сказати, що фізичні кондиції не в найкращому стані. Але з кожним тренуванням почуваюся краще. Дуже сумував за матчами.

По-перше, хочу подякувати всьому медичному персоналу, фізіотерапевтам, тренерам, з якими я проходив реабілітацію. Дуже радий повернутися. Попереду найважливіший період першої частини сезону. Дуже чекаю цих матчів і сподіваюся, що зможу допомогти команді", – заявив Бабенко.