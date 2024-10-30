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Капітан Полісся відновився після травми

Олег Дідух — 30 жовтня, 14:26
Капітан Полісся відновився після травми
Руслан Бабенко

Капітан Полісся Руслан Бабенко відновився після травми і повернувся до тренувань в основній групі після 5-тижневої паузи.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

"Я не пам'ятаю, щоб у моїй кар'єрі такий був такий важкий період. Багато працював у залі, приділяв багато часу відновленню, і, можна сказати, що фізичні кондиції не в найкращому стані. Але з кожним тренуванням почуваюся краще. Дуже сумував за матчами.

По-перше, хочу подякувати всьому медичному персоналу, фізіотерапевтам, тренерам, з якими я проходив реабілітацію. Дуже радий повернутися. Попереду найважливіший період першої частини сезону. Дуже чекаю цих матчів і сподіваюся, що зможу допомогти команді", – заявив Бабенко.

У поточному сезону на рахунку 32-річного хавбека 1 асист у 6 матчах УПЛ. Сьогодні, 30 жовтня, Полісся в 1/8 фіналу Кубка України зіграє з Кривбасом, початок – о 15:30 за Києвом.

Руслан Бабенко Полісся

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