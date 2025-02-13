Арсенал підтвердив травму ключового гравця команди
Кай Гаверц
ФК Арсенал
Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
25-річний німець отримав травму підколінного сухожилля під час тренувального збору Арсенала в Дубаї. Подальший огляд встановив, що гравцю необхідна операція, яка відбудеться найближчим часом.
Після операції Гаверц розпочне процес реабілітації, яка триватиме до початку наступного сезону.
У поточному сезоні на рахунку Кая 15 голів і 5 асистів у 34 матчах за Арсенал у всіх турнірах.
Зазначимо, що це вже не перша кадрова втрата Арсеналу в лінії атаки. Наразі головний тренер команди Мікель Артета може розраховувати лише на Леандро Троссара, Рахіма Стерлінга та Ітана Нванері.