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Арсенал підтвердив травму ключового гравця команди

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 18:41
Арсенал підтвердив травму ключового гравця команди
Кай Гаверц
ФК Арсенал

Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний німець отримав травму підколінного сухожилля під час тренувального збору Арсенала в Дубаї. Подальший огляд встановив, що гравцю необхідна операція, яка відбудеться найближчим часом.

Після операції Гаверц розпочне процес реабілітації, яка триватиме до початку наступного сезону.

У поточному сезоні на рахунку Кая 15 голів і 5 асистів у 34 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Зазначимо, що це вже не перша кадрова втрата Арсеналу в лінії атаки. Наразі головний тренер команди Мікель Артета може розраховувати лише на Леандро Троссара, Рахіма Стерлінга та Ітана Нванері.

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