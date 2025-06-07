Визначилася дата загальних зборів клубів УПЛ: які ключові теми обговорюватимуть

У четвер, 12 червня, в Будинку футболу у Києві відбудуться загальні збори учасників Української Прем’єр-Ліги.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На зустріч зберуться представники клубів УПЛ, щоб підбити спортивні та фінансові підсумки сезону 2024/25 і визначити головні орієнтири на майбутнє.

У порядку денному – кілька ключових тем, зокрема:

підсумки результатів сезону 2024/25 (Чемпіонат УПЛ, Чемпіонат U-19);

фінансовий звіт УПЛ за сезон 2024/25;

затвердження складу Учасників УПЛ на сезон 2025/26;

затвердження Регламенту змагань на сезон 2025/26;

фінансовий план Ліги на наступний сезон.

Нагадаємо, неділю, 24 травня, завершився останній, 30 тур, чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились останні учасники єврокубків.