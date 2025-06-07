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Визначилася дата загальних зборів клубів УПЛ: які ключові теми обговорюватимуть

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 19:28
Визначилася дата загальних зборів клубів УПЛ: які ключові теми обговорюватимуть
УПЛ

У четвер, 12 червня, в Будинку футболу у Києві відбудуться загальні збори учасників Української Прем’єр-Ліги.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

На зустріч зберуться представники клубів УПЛ, щоб підбити спортивні та фінансові підсумки сезону 2024/25 і визначити головні орієнтири на майбутнє.

У порядку денному – кілька ключових тем, зокрема:

  • підсумки результатів сезону 2024/25 (Чемпіонат УПЛ, Чемпіонат U-19);
  • фінансовий звіт УПЛ за сезон 2024/25;
  • затвердження складу Учасників УПЛ на сезон 2025/26;
  • затвердження Регламенту змагань на сезон 2025/26;
  • фінансовий план Ліги на наступний сезон.

Нагадаємо, неділю, 24 травня, завершився останній, 30 тур, чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились останні учасники єврокубків.

Чемпіонат України, УПЛ

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