Третій рік поспіль в Україні не буде проводитися матч за Суперкубок: спортдиректор УПЛ пояснив причину

У 2024 році чемпіон України та володар національного Кубку не будуть грати матч за Суперкубок.

Про це повідомив спортивний директор Української Прем’єр-ліги Максим Степаненко в коментарі "Українському футболу".

"Ще наприкінці минулого сезону на засіданні УПЛ усі клуби одноголосно ухвалили рішення не проводити Суперкубок України у цьому році з огляду на інтереси нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в країні", — сказав Степаненко.

Якби цього року Суперкубок все ж проводився, то в ньому традиційно зустрілися б Динамо та Шахтар. Шахтар — як чемпіон та володар Кубку, а Динамо — як срібний призер УПЛ. Нагадаємо, у 2022 та 2023 роках Суперкубок також не розігрувався.