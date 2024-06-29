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Третій рік поспіль в Україні не буде проводитися матч за Суперкубок: спортдиректор УПЛ пояснив причину

Игорь Чернявский — 29 червня, 12:43
Третій рік поспіль в Україні не буде проводитися матч за Суперкубок: спортдиректор УПЛ пояснив причину

У 2024 році чемпіон України та володар національного Кубку не будуть грати матч за Суперкубок.

Про це повідомив спортивний директор Української Прем’єр-ліги Максим Степаненко в коментарі "Українському футболу".

"Ще наприкінці минулого сезону на засіданні УПЛ усі клуби одноголосно ухвалили рішення не проводити Суперкубок України у цьому році з огляду на інтереси нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в країні", — сказав Степаненко.

Якби цього року Суперкубок все ж проводився, то в ньому традиційно зустрілися б Динамо та Шахтар. Шахтар — як чемпіон та володар Кубку, а Динамо — як срібний призер УПЛ. Нагадаємо, у 2022 та 2023 роках Суперкубок також не розігрувався.

Суперкубок України Чемпіонат України, УПЛ

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