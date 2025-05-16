Зірковий італійський тренер може покинути клуб Русина
Легендарний італієць Дженнаро Гаттузо може наприкінці поточного сезону покинути посаду головного тренера Хайдука.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт 47-річного італійського фахівця із Хайдуком діє до літа 2026 року, проте співпраця сторін може бути припинена уже цього року.
Гаттузо очолює хорватський клуб з літа 2024 року. За два тури до фінішу чемпіонату Хорватії Хайдук іде третім у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 5 очок.
Раніше чемпіон світу 2006 року в своїй тренерській кар’єрі працював із Сіоном, Палермо, ОФІ, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією та Марселем.
Нагадаємо, з січня поточного року за Хайдун на правах оренди виступає український форвард Назарій Русин, права на якого належать Сандерленду. У квітні Русин розповів про те, як йому працюється із Гаттузо.