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Зірковий італійський тренер може покинути клуб Русина

Олег Дідух — 16 травня 2025, 18:28
Зірковий італійський тренер може покинути клуб Русина
Дженнаро Гаттузо
ФК Хайдук

Легендарний італієць Дженнаро Гаттузо може наприкінці поточного сезону покинути посаду головного тренера Хайдука.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт 47-річного італійського фахівця із Хайдуком діє до літа 2026 року, проте співпраця сторін може бути припинена уже цього року.

Гаттузо очолює хорватський клуб з літа 2024 року. За два тури до фінішу чемпіонату Хорватії Хайдук іде третім у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 5 очок.

Раніше чемпіон світу 2006 року в своїй тренерській кар’єрі працював із Сіоном, Палермо, ОФІ, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією та Марселем.

Нагадаємо, з січня поточного року за Хайдун на правах оренди виступає український форвард Назарій Русин, права на якого належать Сандерленду. У квітні Русин розповів про те, як йому працюється із Гаттузо.

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