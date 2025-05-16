Зірковий італійський тренер може покинути клуб Русина

Легендарний італієць Дженнаро Гаттузо може наприкінці поточного сезону покинути посаду головного тренера Хайдука.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Rino #Gattuso is ready to leave #HajdukSplit at the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2025

Контракт 47-річного італійського фахівця із Хайдуком діє до літа 2026 року, проте співпраця сторін може бути припинена уже цього року.

Гаттузо очолює хорватський клуб з літа 2024 року. За два тури до фінішу чемпіонату Хорватії Хайдук іде третім у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 5 очок.

Раніше чемпіон світу 2006 року в своїй тренерській кар’єрі працював із Сіоном, Палермо, ОФІ, Пізою, Міланом, Наполі, Валенсією та Марселем.

Нагадаємо, з січня поточного року за Хайдун на правах оренди виступає український форвард Назарій Русин, права на якого належать Сандерленду. У квітні Русин розповів про те, як йому працюється із Гаттузо.