Екстренер Львова очолив Фенікс-Маріуполь

Богдан Блавацький призначений на посаду головного тренера Фенікс-Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Умови та терміни дії угоди не розголошуються. На посаді головного тренера Фенікс-Маріуполя Блавацький замінив Максима Фещука, якого звільнили напередодні. Він очолював команду з березня 2025 року.

63-річний Блавацький відомий за роботою з українськими Гараєм, Прикарпаттям, Поділлям, Красиловом, Спартаком (Івано-Франківськ), Металургом-2 (Запоріжжя), Оболонню, Поділлям, вінницькою Нивою, Енергетиком, Волинню, Львовом і Ужгородом, а також польськими Спартакусом, Мотором, Віслою (Пулави), Сталлю (Жешув) та Сталлю з Красника.

Після 4 турів Фенікс-Маріуполь посідає 12 місце в турнірній таблиці Першої ліги з 12 очками в активі.